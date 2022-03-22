На Виннитчине задержаны 5 диверсантов, которые работали на разведку России

13:26 22 марта Киев, Украина

В Винницкой области полиция задержала диверсионную группу, которая работала на российских военных.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook 22 марта.



По данным полицейских, пять мужчин под видом переселенцев из Харьковской области поселились в Гайсинском районе, постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.



"У задержанных изъята компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений. Мужчины переданы соответствующим спецслужбам", – говорится в сообщении.



После начала полномасштабного вторжения РФ украинские правоохранители регулярно сообщают о разоблачении и задержании диверсантов. Так, 14 марта СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах.



