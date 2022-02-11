На Виннитчине мать зарезала сына на глазах у соседей

17:16 19 Май Киев, Украина

В Винницкой области во время поминок, в присутствии соседей 53-летняя мать одним ударом ножа убила своего 30-летнего сына.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

"18 мая, около 15.30. в полицию поступило сообщение, что в одном из домов в селе Джуринцы Гайсинского района Винницкой области, находясь в гостях у соседей, 30-летний местный житель совершил самоубийство . Следственно-оперативной группе, прибывшей на вызов, присутствующие, среди которых была мать потерпевшего, рассказали, что во время обеда человек кухонным ножом ударил себя в грудь", - говорится в сообщении.

Проведя первоочередные следственные действия, работники полиции установили, что присутствующие скрывают, что на самом деле произошло во время застолья, характер ранения свидетельствовал о том, что мужчину кто-то убил, плюс ко всему соседи запутались в фактах, когда давали показания.

В итоге 53-летняя мать погибшего призналась, что между ней и сыном произошел бытовой конфликт, во время которого она ударила его ножом в грудь. От полученных повреждений мужчина скончался еще до приезда медиков.

Задержанная находится в изоляторе временного содержания. За совершение умышленного убийства ей грозит до 15 лет заключения.