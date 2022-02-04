На Винниччине ликвидирован цех по производству фальсификата элитного алкоголя. Фото

13:04 04 Февраль Киев, Украина

В Могилеве-Подольском Винницкой области ликвидировали деятельность мужчин, которые производили и продавали через сеть интернет-магазинов фальсифицированный алкоголь под видом элитного.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Винницкой области.



Из подпольного цеха полицейские изъяли более 1200 тетрапаков готового к продаже фальсификата, тонну спиртовой смеси, оборудования и материалов для полного цикла производства контрафактного товара.



По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, информацию о незаконной работе интернет-сайтов по продаже суррогатного алкоголя полицейские получили в начале 2022 года. По этому факту следователи Винницкого районного управления полиции начали уголовное производство и совместно с оперативниками киберполиции Винницкой области установили лиц, причастных к противоправной деятельности.



Алкогольную продукцию жители города Могилев-Подольский в возрасте 31 и 34 лет, производили на одном из складов города, а товар покупателям отправляли через местное почтовое отделение.



Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства одного из фигурантов в подпольном цехе полицейские изъяли более 1200 тетрапаков алкоголя известных мировых брендов, тона спиртовой смеси, красители, ароматизаторы, оборудование для розлива, расходные материалы для изготовления еще почти 5 тыс. тетрапаков с маркировкой различных торговые марки, банковские карточки, «черновые» записи, компьютерную технику, деньги, полученные преступным путем.



Следственным отделом Винницкого районного управления полиции расследуется уголовное производство, начатое по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара). Такое преступление карается штрафом от 10 до 15 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.



После проведения всех процессуальных действий и экспертиз будет решаться вопрос привлечения злоумышленников к ответственности также по ст. 204 Уголовного кодекса Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).