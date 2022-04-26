На Виннитчине легковушка влетела в грузовик, две жертвы, один пострадавший

16:57 26 июля Киев, Украина

На Виннитчине в аварии, с участием легкового автомобиля Mercedes и грузовика САЗ 3517, погиб 45-летний водитель легковушки и его 15-летний сын

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Отмечается, что 45-летний водитель во время обгона, не выбрав безопасную скорость и дистанцию, допустил столкновение с грузовиком САЗ 3517.

В результате аварии водитель легковушки и его несовершеннолетний сын от полученных повреждений погибли на месте происшествия. Еще один пассажир Mercedes - 17-летний подросток с переломом голени госпитализирован в районную больницу.