На Виннитчине легковушка влетела в грузовик, две жертвы, один пострадавший

На Виннитчине в аварии, с участием легкового автомобиля Mercedes и грузовика САЗ 3517, погиб 45-летний водитель легковушки и его 15-летний сын
Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Отмечается, что 45-летний водитель во время обгона, не выбрав безопасную скорость и дистанцию, допустил столкновение с грузовиком САЗ 3517.
В результате аварии водитель легковушки и его несовершеннолетний сын от полученных повреждений погибли на месте происшествия. Еще один пассажир Mercedes - 17-летний подросток с переломом голени госпитализирован в районную больницу.
В рамках открытого уголовного производства следователем назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будут установлены причины этого ДТП.
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