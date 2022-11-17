На Виннитчине поймали коллаборанта

11:40 17 ноября Киев, Украина

Жителю Жмеринки Винницкой области сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом 17 ноября сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, подозреваемый добровольно согласился выполнять задачи спецслужб рф по сбору и передаче им информации о дислокации, численности, вооружении, маршрутах передвижения сил и средств Вооруженных сил Украины, а также сведения об объектах критической и гражданской инфраструктуры Жмеринки.



Из личной переписки мужчины с неустановленным лицом, представившимся сотрудником главного управления разведки генштаба из рф, известно, что за денежное вознаграждение он должен был посылать куратору фото, видео и другую информацию.



Мужчина передавал данные о местоположениях органов власти, заведений здравоохранения, объектов связи и энергетики, железнодорожного сообщения с фотодоказательствами и геометками.



Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.