На утро 2 августа без электроэнергии оставались свыше 500 населенных пунктов

В некоторых регионах страны не было ни дождей, ни гроз, а в некоторых стихия оставила без электроэнергии тысячи домов и сотни населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 2 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 529 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.
В частности, без электроснабжения остались Львовская - 298, Закарпатская - 90, Ивано-Франковская - 57, Тернопольская - 44, Черновицкая - 16, Черниговская - 14 и Житомирская - 10.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также отмечается, что на территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) погибли 2 человека, частично повреждены кровли 2 жилых домов, повалены 42 дерева. Поваленные деревья разрезано и убрано.
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