На улице Днепропетровщины мужчина продавал гранатометы и патроны

Посреди улицы в Апостолово Днепропетровской области 56-летний мужчина пытался продать гранатомет РПГ-18, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, а также 120 патронов калибра 5.45 мм.
Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области.
Сообщается, что полицейские задержали мужчину с поличным. Боеприпасы и деньги, полученные от продажи, изъяты и направлены на экспертизу.
Мужчина уведомлен о подозрении в незаконном обращение с оружием и боевыми припасами.
Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области.
Сообщается, что полицейские задержали мужчину с поличным. Боеприпасы и деньги, полученные от продажи, изъяты и направлены на экспертизу.
Мужчина уведомлен о подозрении в незаконном обращение с оружием и боевыми припасами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии