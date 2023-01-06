На улице Днепропетровщины мужчина продавал гранатометы и патроны

15:37 06 января Киев, Украина

Посреди улицы в Апостолово Днепропетровской области 56-летний мужчина пытался продать гранатомет РПГ-18, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, а также 120 патронов калибра 5.45 мм.



Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области.



Сообщается, что полицейские задержали мужчину с поличным. Боеприпасы и деньги, полученные от продажи, изъяты и направлены на экспертизу.



Мужчина уведомлен о подозрении в незаконном обращение с оружием и боевыми припасами.