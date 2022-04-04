На украинско-венгерской границе пограничник получил смертельное ранение

10:37 10 ноября Киев, Украина

В Чопском пограничном отряде от огнестрельного ранения скончался 23-летний военнослужаий. Происшествие произошло 9 ноября во время несения службы, обстоятельства гибели выясняются.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в городе Чоп.



О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением.



На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.



Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.



Госпогранслужба выражает искренние соболезнования семье военнослужащего в связи с невосполнимой утратой.