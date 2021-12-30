На трассе Одесса-Рени авто влетело в отбойник

16:31 24 Август Киев, Украина

В Одесской области произошло трагическое ДТП , автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек, вылетел с дороги и врезался в ограждение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

«На 181 км автодороги Одесса-Рени водитель не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте происшествия еще до прибытия врачей умер его 6-летний сын. Жена с травмами головы была доставлена в медицинское учреждение. Сам водитель и его 17-летняя дочь отделались незначительными повреждениями», - говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.