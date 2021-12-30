На трассе Одесса-Рени авто влетело в отбойник

В Одесской области произошло трагическое ДТП, автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек, вылетел с дороги и врезался в ограждение.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.
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