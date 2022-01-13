На трассе "Одесса-Киев" полностью сгорел пассажирский автобус

17:28 05 Май Киев, Украина

Сегодня на автодороге возле одного из сел Березовского района во время движения загорелся пассажирский автобус, который ехал в направлении Киева.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Одесской области. 
"На трассе  Е95 Киев-Одесса днем 5 мая, недалеко от пгт Ширяево, прямо во время движения загорелся двухэтажный пассажирский автобус, пассажиры успели покинуть транспортное средство.", - говорится в сообщении. 
Также сообщается, что из-за образовавшейся пробки пожарным был осложнен проезд к месту пожара.
 
Огонь потушили спасатели. Транспортное средство выгорело полностью. Уничтожены личные вещи и документы, которые люди не успели забрать из салона и багажника.
сгоревший автобус на трассе Одесса-Киев
Причина возгорания пока не называется.