На трассе "Одесса-Киев" полностью сгорел пассажирский автобус

17:28 05 Май Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-центр полиции Одесской области. Сегодня на автодороге возле одного из сел Березовского района во время движения загорелся пассажирский автобус , который ехал в направлении Киева.Об этом сообщает пресс-центр полиции Одесской области.

"На трассе Е95 Киев-Одесса днем 5 мая, недалеко от пгт Ширяево, прямо во время движения загорелся двухэтажный пассажирский автобус, пассажиры успели покинуть транспортное средство.", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за образовавшейся пробки пожарным был осложнен проезд к месту пожара.

Огонь потушили спасатели. Транспортное средство выгорело полностью. Уничтожены личные вещи и документы, которые люди не успели забрать из салона и багажника.

Причина возгорания пока не называется.