На трассе "Одесса-Киев" полностью сгорел пассажирский автобус

Сегодня на автодороге возле одного из сел Березовского района во время движения загорелся пассажирский автобус, который ехал в направлении Киева.
Об этом сообщает пресс-центр полиции Одесской области.
Об этом сообщает пресс-центр полиции Одесской области.
Также сообщается, что из-за образовавшейся пробки пожарным был осложнен проезд к месту пожара.
Огонь потушили спасатели. Транспортное средство выгорело полностью. Уничтожены личные вещи и документы, которые люди не успели забрать из салона и багажника.
Причина возгорания пока не называется.
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