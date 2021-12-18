На трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса, есть жертвы

14:09 13 Август Киев, Украина

На Кировоградщине полицейские расследуют обстоятельства дорожно - транспортного происшествия с пострадавшими.



13 августа около 3:00 ночи на автодороге Киев-Одесса произошло столкновение двух рейсовых автобусов. В момент происшествия транспортные средства двигались в попутном направлении. В салоне одного из них находилось 39 человек, в другом 32.



По предварительным данным, водитель одного из автобусов превысил скорость и допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось впереди.

"В результате ДТП с участием двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая Республика) - Одесса), погибли два человека и пострадали десять человек, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС.

Для деблокирования пострадавших пассажиров от спасателей привлекали трех человек личного состава и одну единицу техники.



По факту происшествия начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Один из водителей задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.