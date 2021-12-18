На трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса, есть жертвы

На Кировоградщине полицейские расследуют обстоятельства дорожно - транспортного происшествия с пострадавшими.
13 августа около 3:00 ночи на автодороге Киев-Одесса произошло столкновение двух рейсовых автобусов. В момент происшествия транспортные средства двигались в попутном направлении. В салоне одного из них находилось 39 человек, в другом 32.
По предварительным данным, водитель одного из автобусов превысил скорость и допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось впереди.
13 августа около 3:00 ночи на автодороге Киев-Одесса произошло столкновение двух рейсовых автобусов. В момент происшествия транспортные средства двигались в попутном направлении. В салоне одного из них находилось 39 человек, в другом 32.
По предварительным данным, водитель одного из автобусов превысил скорость и допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось впереди.
Для деблокирования пострадавших пассажиров от спасателей привлекали трех человек личного состава и одну единицу техники.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Один из водителей задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Один из водителей задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
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