На трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль

18:40 29 Июль Киев, Украина

Случайные свидетели обнаружили припаркованный автомобиль на трассе Киев-Харьков, окна авто были расстреляны , также обнаружен труп водителя в салоне авто с огнестрельными ранениями.

Об этом РБК-Украина сообщил заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.

«Происшествие случилось около 16:00 на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина. Выявлено черный автомобиль Mercedes с простреленными окнами. Обнаружено тело мужчины. Он погиб», - сообщил Гришин.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 115 УК - умышленное убийство

«Только сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Следственно-оперативная группа выяснит, как погиб человек. Но предварительно, у него пулевые ранения», - уточнил Гришин.

По пока неподтвержденным данным, убитый - известная личность в преступном мире, это некий криминальный авторитет Александр Мазур. Местная полиция осторожно сообщает, что "выясняет обстоятельства убийства мужчины в Пирятинском районе" - по их информации погибший - житель Донецкой области 1985 года рождения.