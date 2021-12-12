На трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль

Случайные свидетели обнаружили припаркованный автомобиль на трассе Киев-Харьков, окна авто были расстреляны, также обнаружен труп водителя в салоне авто с огнестрельными ранениями.
Об этом РБК-Украина сообщил заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.
Он добавил, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 115 УК - умышленное убийство.
По пока неподтвержденным данным, убитый - известная личность в преступном мире, это некий криминальный авторитет Александр Мазур. Местная полиция осторожно сообщает, что "выясняет обстоятельства убийства мужчины в Пирятинском районе" - по их информации погибший - житель Донецкой области 1985 года рождения.
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