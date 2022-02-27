На трассе Киев-Чоп в ДТП погибли отец с сыном

08:35 30 Май Киев, Украина

29 мая на трассе Киев-Чоп во Львовской области, сотрудники полиции и медики на месте ДТП констатировали смерть двух человек. Ими оказались отец и сын, ехавшие в автомобиле Skoda Felicia.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

По данным очевидцев, легковой автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Mercedes.



Авария произошла около 10:30 возле села Зубра. Ее жертвами стали 56-летний водитель, житель Днепра, и его сын. Они умерли на месте.



Грузовиком управлял житель Броваров в возрасте 35 лет.



Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК). Проводится досудебное расследование.