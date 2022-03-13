На трассе Херсонщины полицейский расстрелял двух участников АТО

10:40 14 июня Киев, Украина

Как стало известно, в субботу, 12 июня на Херсонщине произошло столкновение водителя и полицейского, которое закончилось огнестрельными ранениями. С обстоятельствами происшествия сейчас разбираются сотрудники Государственного бюро расследований. Инцидент произошел на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка.

"Мы не комментируем эту ситуацию, на место происшествия выезжали сотрудники ГБР из Мелитополя, они и занимаются этим делом", - заявила изданию начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба.

Ранее в местном издании Мост появилась информация о том, что 12 июня около 11 часов вблизи села Цукуры Каховского района один из автомобилей не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству. Водитель авто создал аварийную ситуацию и пытался скрыться.

"Нарушителя догнал чудом не пострадавший водитель, но вместо извинений по нему открыли огонь из травматического оружия. Одного мужчину ранили в ногу, а второго в живот. Оба пострадавших участники АТО, полицейский тоже", - сообщает издание.

В соцсетях говорится, что в транспортном средстве находилось трое детей, которые были очень испуганы и находятся в шоковом состоянии.

Раненых мужчин прооперировали в больнице.

По информации издания Мост, стрелком является старший инспектор по особым поручениям УОАЗОР ГУНП в Днепропетровской области Павел Заяц.

Напомним, под Киевом фотосессия с оружием закончилась гибелью школьника. После прохождения ВНО школьники отправились домой к одному из друзей и стали фотографироваться с найденным ружьем. Девушка случайно нажала на спусковой крючок.