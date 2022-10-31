На территорию Молдовы упала сбитая российская ракета - МВД

12:33 31 октября Киев, Украина

В Молдове упала сбитая украинской противовоздушной системой российская ракета.



Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в МВД Молдовы.

"Сегодня утром в северном конце города Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о жертвах нет, однако известно, что были повреждены окна нескольких домов в Наславче.



По информации от украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча.



Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней.



Украинские власти заявляют, что на данный момент угрозы наводнения нет. Силы МВД оцепили район падения ракеты во избежание возможной опасности, на месте работает документальная группа.