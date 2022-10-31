На территорию Молдовы упала сбитая российская ракета - МВД

В Молдове упала сбитая украинской противовоздушной системой российская ракета.
Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в МВД Молдовы.
Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в МВД Молдовы.
Отмечается, что информации о жертвах нет, однако известно, что были повреждены окна нескольких домов в Наславче.
По информации от украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча.
Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней.
Украинские власти заявляют, что на данный момент угрозы наводнения нет. Силы МВД оцепили район падения ракеты во избежание возможной опасности, на месте работает документальная группа.
По информации от украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча.
Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней.
Украинские власти заявляют, что на данный момент угрозы наводнения нет. Силы МВД оцепили район падения ракеты во избежание возможной опасности, на месте работает документальная группа.
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