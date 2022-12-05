На территорию Молдовы снова упала российская ракета

16:45 05 декабря Киев, Украина

На территории Молдовы вблизи с украинской границей обнаружили ракету после очередного ракетного удара рф по Украине.



Об этом сообщают молдавские СМИ, среди которых Newsmaker.



Сотрудники МВД обнаружили ракету рядом с границей, вблизи города Бричаны. Как отмечают, ее нашел патруль пограничной полиции, поскольку в связи с обстрелами контроль за границей усилили.



Район оцепили полиция и пограничники, ожидают прибытия специализированных служб.