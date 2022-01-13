На территории одного из киевских заводов произошло возгорание грузовика. Фото

09:55 13 Январь Киев, Украина

В ночь на 13 января по ул. Пироговский Путь, 137 в Голосеевском районе столицы произошло возгорание грузовика.
 
Об этом сообщает пресс- служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

Информация о пожаре поступила в спасательную службу в 00:27. На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию было установлено, что на территории одного из столичных заводов произошло возгорание в припаркованном грузовом автомобиле.

Пожар был ликвидирован в 00:57.

В ходе ликвидации был обнаружен пострадавший с ожогами лица, верхних и нижних конечностей. Как позже стало известно, это водитель грузовика, где возник пожар. Заметив огонь, он вызвал спасателей и до прибытия пытался самостоятельно потушить огонь. Пострадавший был передан медикам и впоследствии госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия были задействованы три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и десять человек личного состава ГСЧС.

Причину и обстоятельства данного пожара будут устанавливать правоохранители.
 
Фото: На территории одного из Киевских заводов произошло возгорание грузовика
Фото: На территории одного из Киевских заводов произошло возгорание грузовика 01