На территории одного из киевских заводов произошло возгорание грузовика. Фото

В ночь на 13 января по ул. Пироговский Путь, 137 в Голосеевском районе столицы произошло возгорание грузовика.
Об этом сообщает пресс- служба Главного управления ГСЧС в Киеве.
Информация о пожаре поступила в спасательную службу в 00:27. На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
По прибытию было установлено, что на территории одного из столичных заводов произошло возгорание в припаркованном грузовом автомобиле.
Пожар был ликвидирован в 00:57.
В ходе ликвидации был обнаружен пострадавший с ожогами лица, верхних и нижних конечностей. Как позже стало известно, это водитель грузовика, где возник пожар. Заметив огонь, он вызвал спасателей и до прибытия пытался самостоятельно потушить огонь. Пострадавший был передан медикам и впоследствии госпитализирован в медицинское учреждение.
На месте происшествия были задействованы три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и десять человек личного состава ГСЧС.
Причину и обстоятельства данного пожара будут устанавливать правоохранители.
Информация о пожаре поступила в спасательную службу в 00:27. На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
По прибытию было установлено, что на территории одного из столичных заводов произошло возгорание в припаркованном грузовом автомобиле.
Пожар был ликвидирован в 00:57.
В ходе ликвидации был обнаружен пострадавший с ожогами лица, верхних и нижних конечностей. Как позже стало известно, это водитель грузовика, где возник пожар. Заметив огонь, он вызвал спасателей и до прибытия пытался самостоятельно потушить огонь. Пострадавший был передан медикам и впоследствии госпитализирован в медицинское учреждение.
На месте происшествия были задействованы три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и десять человек личного состава ГСЧС.
Причину и обстоятельства данного пожара будут устанавливать правоохранители.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии