На территории Антикоррупционного суда сработало взрывное устройство

16:16 02 Октябрь Киев, Украина

В Киеве произошел взрыв на территории внутреннего двора Высшего антикоррупционного суда, пострадавших нет, поврежден фасад здания. 
 
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Предварительно, возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство. На месте происшествия сейчас работают правоохранители, а также решается вопрос о возбуждении дела и начале расследования инцидента.
«ВАКС обратился к Высшему совету правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования», - добавили в пресс-службе суда.
фото: последствия взрыва ВАКС
ВАКС расценивает произошедшее как факт вмешательства в его деятельность в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.
«Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие», - добавили в ВАКС.