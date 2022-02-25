На территории Антикоррупционного суда сработало взрывное устройство

16:16 02 Октябрь Киев, Украина

В Киеве произошел взрыв на территории внутреннего двора Высшего антикоррупционного суда, пострадавших нет, поврежден фасад здания.





Предварительно, возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство. На месте происшествия сейчас работают правоохранители, а также решается вопрос о возбуждении дела и начале расследования инцидента. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС Предварительно, возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство. На месте происшествия сейчас работают правоохранители, а также решается вопрос о возбуждении дела и начале расследования инцидента.

«ВАКС обратился к Высшему совету правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования», - добавили в пресс-службе суда.

ВАКС расценивает произошедшее как факт вмешательства в его деятельность в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.