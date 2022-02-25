На территории Антикоррупционного суда сработало взрывное устройство

В Киеве произошел взрыв на территории внутреннего двора Высшего антикоррупционного суда, пострадавших нет, поврежден фасад здания.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Предварительно, возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство. На месте происшествия сейчас работают правоохранители, а также решается вопрос о возбуждении дела и начале расследования инцидента.
Предварительно, возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство. На месте происшествия сейчас работают правоохранители, а также решается вопрос о возбуждении дела и начале расследования инцидента.
ВАКС расценивает произошедшее как факт вмешательства в его деятельность в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.
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