На таможне конфисковали элитные автомобили российского чиновника

18:51 18 марта Киев, Украина

Сотрудники ГБР при расследовании злоупотребления служебным положением работниками таможни разоблачили попытку перевозки за границу элитных автомобилей, принадлежащих одному из чиновников страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Транспортные средства класса "люкс" зарегистрированы на украинское частное общество и физическое лицо. По имеющейся информации, бенефициаром общества является человек, связанный с одним из чиновников РФ",- пишет прессслужба.
В ходе следственных действий сотрудники ГБР изъяли свидетельства о регистрации для их дальнейшей проверки на подлог.

После экспертизы будет принято решение в отношении лиц, причастных к подделке документов и организации попытки вывоза авто.

Сумма автомобилей составляет более 50 млн. гривен.