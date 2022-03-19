На таможне конфисковали элитные автомобили российского чиновника

18:51 18 марта Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Сотрудники ГБР при расследовании злоупотребления служебным положением работниками таможни разоблачили попытку перевозки за границу элитных автомобилей , принадлежащих одному из чиновников страны-агрессора.Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Транспортные средства класса "люкс" зарегистрированы на украинское частное общество и физическое лицо. По имеющейся информации, бенефициаром общества является человек, связанный с одним из чиновников РФ",- пишет прессслужба.

В ходе следственных действий сотрудники ГБР изъяли свидетельства о регистрации для их дальнейшей проверки на подлог.



После экспертизы будет принято решение в отношении лиц, причастных к подделке документов и организации попытки вывоза авто.



Сумма автомобилей составляет более 50 млн. гривен.