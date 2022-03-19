На таможне конфисковали элитные автомобили российского чиновника

Сотрудники ГБР при расследовании злоупотребления служебным положением работниками таможни разоблачили попытку перевозки за границу элитных автомобилей, принадлежащих одному из чиновников страны-агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В ходе следственных действий сотрудники ГБР изъяли свидетельства о регистрации для их дальнейшей проверки на подлог.
После экспертизы будет принято решение в отношении лиц, причастных к подделке документов и организации попытки вывоза авто.
Сумма автомобилей составляет более 50 млн. гривен.
После экспертизы будет принято решение в отношении лиц, причастных к подделке документов и организации попытки вывоза авто.
Сумма автомобилей составляет более 50 млн. гривен.
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