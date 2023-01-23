На Сумщине задержали приспешника оккупантов

10:50 23 января Киев, Украина

Во главе Сумской областной прокуратуры, житель города Сумы уведомлен о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).



Об этом 23 января сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины мужчина передавал представителю ФСБ координаты мест расположения личного состава сил обороны Украины на территории Сумы и Сумской области, данные по их вооружению. Собранную информацию сумчанин посылал через закрытые каналы электронной связи.



Чтобы максимально обезопасить агента от разоблачения, оккупанты рассчитывались за его услуги криптовалютой.



Для выполнения задачи куратора для дальнейшего информирования оккупантов о системе защиты и обороны на Сумщине мужчина пытался устроиться на работу в областную военную администрацию. После написания заявления его задержали правоохранители.



Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен российский паспорт на его имя и мобильное устройство с подтверждением разведывательной деятельности.



По ходатайству следователя и прокурора решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Преступная деятельность лица приостановлена прокурорами совместно с сотрудниками контрразведки и следственного отдела Управления СБУ в Сумской области.