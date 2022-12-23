На Сумщине вражеская ДРГ попыталась "пройти" через бойцов теробороны, безуспешно

В Сумской области бойцы территориальной обороны уничтожили диверсионную группу врага.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Отмечается, что утром группа рф пересекла линию госграницы Украины. На территории Краснопольской общины, вблизи села Высокое, бойцы терробороны вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой.
После короткого боя ДРГ отступила, понеся потери.
Сообщается о как минимум двоих убитых. С украинской стороны потерь нет.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Отмечается, что утром группа рф пересекла линию госграницы Украины. На территории Краснопольской общины, вблизи села Высокое, бойцы терробороны вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой.
После короткого боя ДРГ отступила, понеся потери.
Сообщается о как минимум двоих убитых. С украинской стороны потерь нет.
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