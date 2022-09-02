На Сумщине в результате российских обстрелов начался лесной пожар
15:53 02 сентября Киев, Украина
Вследствие утренних обстрелов рф Краснопольской общины Сумской области начался лесной пожар, который продолжается до сих пор.
Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"В Краснопольской общине в результате обстрелов продолжается лесной пожар. После 10 утра россияне открыли огонь по территории общины из ствольной артиллерии и минометов, всего 35 прилетов", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, пишет Живицкий.
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