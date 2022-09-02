На Сумщине в результате российских обстрелов начался лесной пожар

Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В Краснопольской общине в результате обстрелов продолжается лесной пожар. После 10 утра россияне открыли огонь по территории общины из ствольной артиллерии и минометов, всего 35 прилетов", - говорится в сообщении.