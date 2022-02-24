На Сумщине свидетеля по делу о незаконной вырубке зарубили "черные лесорубы"

13:44 28 Май Киев, Украина

Шокирующее преступление открылось на Сумщине. Как сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, в городе Шостка в процессе расследования уголовного производства по незаконной вырубке деревьев было раскрыто умышленное убийство.

В ходе следствия установлено, что трое местных жителей в марте 2021 года незаконно срубили 62 дерева породы ольха в прибрежной защитной полосе реки Ивотка. К перевозке древесины они привлекли еще одного местного жителя. Однако при перевозке автомобиль остановила полиция и выяснила, что документов на груз нет. После этого водитель дал показания о том, кто, когда и зачем его нанял.

Через некоторые время подозреваемые вызвали водителя, отвезли его в лес и попытались убедить изменить показания и не сотрудничать со следствием. В ходе "разговора" один из них достал из багажника топор и трижды ударил им потерпевшего. Мужчина умер на месте, тело закопали в лесополосе.

Только через месяц правоохранителям удалось установить обстоятельства исчезновения свидетеля и разоблачить лиц, причастных к преступлению.

В настоящее время всем троим сообщено о подозрении в незаконной вырубке деревьев (ч.4 ст.246 УК Украины), одному из них – в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины), двоим – в сокрытии преступления (ч.1 ст.396 УК Украины).