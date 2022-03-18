На Сумщине российские оккупанты занимаются мародерством

09:58 17 марта Киев, Украина

На Сумщине российско-оккупационные войска врываются в дома людей, выгоняют людей на улицы, забирают пищу и режут скот и птицу. Об этом рассказал глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий.



«Села, куда заходит враг на ночлег, страдают от рук фашистов больше всего: русские орки врываются в человеческие дома, выгоняют людей на улицы и забирают еду! Режут скот и птицу. Проклятые изверги мародерствуют и ведут себя хуже фашистов. То, что они делают – даже не фашизм или терроризм, это хуже. Для таких бесчеловечных издевательств нужно новое слово. Проклятые орки » , – сказал Живицкий.



Живицкий также сообщил , что серьезные бои шли в Ахтырском районе, сразу с нескольких позиций российская армия отступила. Также заметные потери враг понес в районе Тростянца – артиллерия ВСУ нанесла серьезный ущерб командным пунктам и базам обеспечения противника.