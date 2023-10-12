На Сумщине российская ДРГ попыталась перейти границу и атаковать критическую инфраструктуру

12:10 12 октября Киев, Украина

В районе Сумской территориальной громады, бойцы обнаружили и отразили атаку диверсионно-разведывательной группы рф, состоящей из восьми человек. Группа понесла боевые потери и отошла.



Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины.



Согласно его сообщению, инцидент произошел в полночь, когда бойцы бригады территориальной обороны выполняли задачи в данном районе. Они обнаружили диверсантов, которые попытались пересечь государственную границу Украины и двигались в направлении объектов гражданской критической инфраструктуры.



Украинские силы ответили огнем, задействуя артиллерийские и минометные подразделения. Диверсионная группа рф понесла боевые потери и отошла. При этом среди украинских военнослужащих нет потерь.