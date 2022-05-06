На Сумщине появилась незаконная свалка опасных медотходов

На территории Старого села, Сумской области появилась свалка медицинских отходов: пробирки с "ковидной" кровью, тесты, маски и прочие опасные медотходы.
На территорию складов, расположенных в селе, отходы привозили в больших мешках, обычно поздно вечером. Работают там местные жители, "которые любят выпить". Они получают 250 грн за пять часов сортировки отходов.
Люди требуют у старосты села объяснений. Староста Сергей Еременко говорит, о том, что на склады свозят медицинские отходы, он знал. Но вместо того, чтобы вызвать полицию и экологов, доложил главе Нижнесыроватской общины (в ее состав входит Старое Село).
Староста также рассказал, что в 2009 году склады, которые были в собственности крестьян, продали частному предприятию. Оно уже и пустило на свою территорию арендаторов.
Это подтвердил и владелец складов Сергей Некрасов.
Он добавил, что дал арендаторам срок на приведение территории в порядок. В полицию он пока не обращался.
Журналисты выяснили, что предприятие "Сумыполимербуд" было зарегистрировано год назад по сумской адресу.
Журналисты выяснили, что предприятие "Сумыполимербуд" было зарегистрировано год назад по сумской адресу.
Основной вид деятельности – производство изделий из пластмассы. Заниматься утилизацией, и тем более медицинских отходов, оно не имеет права.
Предприятие зарегистрировано по адресу, где находятся заброшенные склады. Их администрации нет и никогда не было, сказали работники складов, расположенных рядом. На территории кучи мусора, подобного тому, что привезен в Старое Село.
Единственный телефонный номер, который указан в договоре аренды и в реестре фирм, принадлежит человеку, который, по его словам, успел проработать на предприятии одну неделю. Далее он заболел, и его уволили.
Искать того, кто оставил под открытым небом опасные медицинские отходы, будет теперь уже полиция – жители Старого Села написали заявление. Убирать же отходы, скорее всего, придется руководителям общины, на территории которой их выбросили.
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