На Сумщине подорвался на мине комбайн, убиравший в поле урожай

10:32 15 октября Киев, Украина

В поле, возле села Славгород на территории Краснопольской громады Сумской области, водитель комбайна наехал на вражескую мину, произошел взрыв. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Аграрий - живой и невредимый, комбайн - поврежден", - говорится в сообщении.

Дмитрий Живицкий также добавил, что российские оккупанты в тот же день около 15 часов выпустили четыре мины по территории Глуховской громады. Обошлось без жертв и разрушений.

Ранее в Сумской области на вражеской мине подорвался автомобиль связных АО Укртелеком. Один человек погиб, трое получили ранения.

Напомним, на Запорожье на мине подорвались двое детей. Дети погибли.