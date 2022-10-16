На Сумщине подорвался на мине комбайн, убиравший в поле урожай

В поле, возле села Славгород на территории Краснопольской громады Сумской области, водитель комбайна наехал на вражескую мину, произошел взрыв. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Дмитрий Живицкий также добавил, что российские оккупанты в тот же день около 15 часов выпустили четыре мины по территории Глуховской громады. Обошлось без жертв и разрушений.
Ранее в Сумской области на вражеской мине подорвался автомобиль связных АО Укртелеком. Один человек погиб, трое получили ранения.
Напомним, на Запорожье на мине подорвались двое детей. Дети погибли.
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