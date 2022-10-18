На Сумщине от вражеского удара погибли 5 человек и 14 пострадали - ОВА

В Сумской области 5 человек погибли и 14 пострадали из-за российского ракетного удара.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Живицкий добавил, что за день с территории россии было около 300 ударов.
Так, в Краснопольской общине зафиксировано два прихода из минометов.
Шалыгинская община трижды подверглась обстрелам из минометов и ствольной артиллерии, также враг выпускал автоматные очереди.
В Великописаревской общине было 11 обстрелов за день. Россияне били из минометов, Градов и артиллерии, запускали ракеты с вертолетов. В результате повреждена линия электросети и горело поле кукурузы.
Населенные пункты Середино-Будской общины подверглись ударам ствольной артиллерии, АГС и стрелкового оружия. В городе Середино-Буда ранена женщина, также повреждены шесть частных домов и возникли три пожара.
Так, в Краснопольской общине зафиксировано два прихода из минометов.
Шалыгинская община трижды подверглась обстрелам из минометов и ствольной артиллерии, также враг выпускал автоматные очереди.
В Великописаревской общине было 11 обстрелов за день. Россияне били из минометов, Градов и артиллерии, запускали ракеты с вертолетов. В результате повреждена линия электросети и горело поле кукурузы.
Населенные пункты Середино-Будской общины подверглись ударам ствольной артиллерии, АГС и стрелкового оружия. В городе Середино-Буда ранена женщина, также повреждены шесть частных домов и возникли три пожара.
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