На Сумщине от вражеского удара погибли 5 человек и 14 пострадали - ОВА

08:56 18 октября Киев, Украина

В Сумской области 5 человек погибли и 14 пострадали из-за российского ракетного удара.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"У нас был ракетный удар по объекту инфраструктуры. Три российские ракеты. 14 раненых людей в больнице, из них трое спасли живыми из-под завалов. Пять погибших. Спасательные работы продолжаются", - уточнил он.

Живицкий добавил, что за день с территории россии было около 300 ударов.



Так, в Краснопольской общине зафиксировано два прихода из минометов.



Шалыгинская община трижды подверглась обстрелам из минометов и ствольной артиллерии, также враг выпускал автоматные очереди.



В Великописаревской общине было 11 обстрелов за день. Россияне били из минометов, Градов и артиллерии, запускали ракеты с вертолетов. В результате повреждена линия электросети и горело поле кукурузы.



Населенные пункты Середино-Будской общины подверглись ударам ствольной артиллерии, АГС и стрелкового оружия. В городе Середино-Буда ранена женщина, также повреждены шесть частных домов и возникли три пожара.