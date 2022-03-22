На Сумщине 300 россиян отказались воевать и сбежали

08:28 15 марта Киев, Украина

В Ахтырском районе Сумской области около 300 оккупантов отказались воевать и покинули район.



Об этом сообщает Генштаб ВСУ



"В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции", - сказано в сообщении.