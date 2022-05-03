На стройке в Польше трагически погиб украинец

07:44 03 декабря Киев, Украина

В Польском городе Вроцлаве, на одной из строительных площадок, произошла трагедия, во время выполнения работ по разгрузке товара, рабочий из Украины упал с высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами.

Происшествие со смертельным исходом произошло во вторник, 1 декабря, около 10:00 на строительной площадке по улице Гранична.



К месту происшествия прилетел вертолет Польской медицинской авиации, однако спасти мужчину не удалось. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.





