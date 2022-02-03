На станции метро "Лесная" родился малыш

07:12 13 Май Киев, Украина

В столице на станции метро "Лесная" у молодой женщины начались схватки, в результате которых еще до приезда медиков родился здоровый мальчик.  
 
Об этом сообщила в Фейсбуке замначальника Киевского метрополитена Наталка Макогон.

Женщина родила еще до приезда медиков, которых ждали восемь минут. Роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.

По словам Макогон, подобный инцидент случился в 2014 году на станции Театральная. Тогда роды принимали сотрудники полиции и работники метрополитена.