На станции метро "Лесная" родился малыш

В столице на станции метро "Лесная" у молодой женщины начались схватки, в результате которых еще до приезда медиков родился здоровый мальчик.
Об этом сообщила в Фейсбуке замначальника Киевского метрополитена Наталка Макогон.
Женщина родила еще до приезда медиков, которых ждали восемь минут. Роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.
По словам Макогон, подобный инцидент случился в 2014 году на станции Театральная. Тогда роды принимали сотрудники полиции и работники метрополитена.
Женщина родила еще до приезда медиков, которых ждали восемь минут. Роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.
По словам Макогон, подобный инцидент случился в 2014 году на станции Театральная. Тогда роды принимали сотрудники полиции и работники метрополитена.
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