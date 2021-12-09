На школьной площадке от взрыва погиб мужчина

На Львовщине на территории одной из сельских школ, мужчина пытался самостоятельно исследовать неустановленный предмет. Предмет сдетонировал у него в руках.
Об этом сообщают местные правоохранительные органы.
/>Взрыв случился около половины шестого вечера в селе Хоросно Львовского района.
Местный житель пытался на территории школы разобрать неустановленный предмет. Предмет взорвался у него в руках, и мужчина погиб.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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