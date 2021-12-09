На школьной площадке от взрыва погиб мужчина

18:56 31 Март Киев, Украина

На Львовщине на территории одной из сельских школ, мужчина пытался самостоятельно исследовать неустановленный предмет. Предмет сдетонировал у него в руках.
 
Об этом сообщают местные правоохранительные органы.

/>Взрыв случился около половины шестого вечера в селе Хоросно Львовского района.

Местный житель пытался на территории школы разобрать неустановленный предмет. Предмет взорвался у него в руках, и мужчина погиб.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.