На шахте "Белозерская" в результате несчастного случая погиб шахтер

10:17 25 Март Киев, Украина

В результате несчастного случая в городе Белозерск на шахте "Белозерская" погиб 38-летний мужчина.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"В 4.15 в монтажной камере на горизонте 550 м седьмой южной лавы L8 произошел несчастный случай. Во время доставки секции механизированной крепи погиб горнорабочий очистного забоя Александр Нис 1982 года рождения. Без отца остались 15-летняя дочь и 8-летний сын", - написал Волынец.