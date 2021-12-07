На шахте "Белозерская" в результате несчастного случая погиб шахтер

В результате несчастного случая в городе Белозерск на шахте "Белозерская" погиб 38-летний мужчина.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
"В 4.15 в монтажной камере на горизонте 550 м седьмой южной лавы L8 произошел несчастный случай. Во время доставки секции механизированной крепи погиб горнорабочий очистного забоя Александр Нис 1982 года рождения. Без отца остались 15-летняя дочь и 8-летний сын", - написал Волынец.
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