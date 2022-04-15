На Ровенщине столкнулись мотоцикл и микроавтобус, погибли два человека

16:34 16 июля Киев, Украина

На трассе «Киев-Ковель-Ягодин» недалеко от села Сошники столкнулись мотоцикл Viper и микроавтобус Volkswagen, под управлением гражданина США.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла, сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Полицейские на месте происшествия установили, что водитель мотоцикла Viper, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter под управлением 34-летнего иностранца, кроме него в автомобиле находились его супруга и трое детей, среди которых младенец, все граждане США. После осмотра медиками "скорой" их отпустили.

Водитель и пассажир мотоцикла, 19-летний житель Вараша и 18-летний житель села Вырка Сарненского района, которые были без мотошлемов, от полученных травм погибли на месте. Согласно освидетельствованию на состояние опьянения водитель микроавтобуса - трезвый.

В автомобиле находились супруги и трое детей, среди которых младенец, все граждане США. После осмотра медиками "скорой" их отпустили.

Следователи следственного управления в рамках уголовного производства устанавливают все обстоятельства ДТП, в частности, кто из погибших юношей находился за рулем.