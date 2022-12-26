На Ровенщине погиб ребенок от отравления угарным газом

12:39 26 декабря Киев, Украина

В Ровенской области погибла пятилетняя девочка от отравления угарным газом, ее родители госпитализированы.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

Трагедия произошла в городе Дубно. Медики сообщили в полицию, что в больницу доставили 26-летнюю мать, 28-летнего отца и их пятилетнюю дочь с диагнозом "отравление угарным газом".

Ребенка около 40 минут медики еще пытались реанимировать, но спасти жизнь девочке не удалось.