На Ровенщине погиб ребенок от отравления угарным газом

В Ровенской области погибла пятилетняя девочка от отравления угарным газом, ее родители госпитализированы.
Об этом сообщили в Нацполиции области.
Трагедия произошла в городе Дубно. Медики сообщили в полицию, что в больницу доставили 26-летнюю мать, 28-летнего отца и их пятилетнюю дочь с диагнозом "отравление угарным газом".
Ребенка около 40 минут медики еще пытались реанимировать, но спасти жизнь девочке не удалось.
Об этом сообщили в Нацполиции области.
Трагедия произошла в городе Дубно. Медики сообщили в полицию, что в больницу доставили 26-летнюю мать, 28-летнего отца и их пятилетнюю дочь с диагнозом "отравление угарным газом".
Ребенка около 40 минут медики еще пытались реанимировать, но спасти жизнь девочке не удалось.
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