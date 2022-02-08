На Ровенщине перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие 

14:50 17 Май Киев, Украина

В селе Мирогоща Ровенской области водитель автобуса , пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, съехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства.

Четверым пассажирам понадобилась госпитализация, сообщает пресс-служба полиции региона.



/>ДТП произошло около восьми часов утра в понедельник ,17 мая.

"Полицейские предварительно установили, что 28-летний житель, водитель маршрутного такси сообщением Дубно-Ровно, избегая столкновения с легковушкой, которая выезжала со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении правоохранителей.

На момент аварии в салоне маршрутки находилось примерно 20 человек, четверых из них доставили в больницу. Их осматривают врачи.



По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины.



Отмечается, что водитель спиртные напитки не употреблял.