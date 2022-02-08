На Ровенщине перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие 

В селе Мирогоща Ровенской области водитель автобуса, пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, съехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства.
Четверым пассажирам понадобилась госпитализация, сообщает пресс-служба полиции региона.
/>ДТП произошло около восьми часов утра в понедельник ,17 мая.
На момент аварии в салоне маршрутки находилось примерно 20 человек, четверых из них доставили в больницу. Их осматривают врачи.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины.
Отмечается, что водитель спиртные напитки не употреблял.
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