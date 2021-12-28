На Ровенщине молния поразила двух людей

19:00 23 Апрель Киев, Украина

От удара молнии пострадали 15-летний подросток и 31-летний мужчина жители села Сновидовичи Ровенской области, парень получил поражение 35% поверхности тела.





Об этом сообщил региональный центр экстренной медицинской помощи в пятницу, 23 апреля.