На Ровенщине молния поразила двух людей

От удара молнии пострадали 15-летний подросток и 31-летний мужчина жители села Сновидовичи Ровенской области, парень получил поражение 35% поверхности тела.
Об этом сообщил региональный центр экстренной медицинской помощи в пятницу, 23 апреля.
Указано, что на линию 103 поступил вызов от медика из села Сновидовичи Сарненского района. Фельдшер рассказала, что односельчанин привез двух человек с ожогами от удара молнии.
По указанному адресу прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Медики осмотрели двух мужчин (31 и 15 лет). У одного пострадавшего были ожоги левой части тела, у другого – правой.
Отмечается, что больше всего пострадал парень. Он получил ожоги I-II степени – поражено 35% поверхности тела.
По словам мужчины, который привез пострадавших, они втроем ехали из леса на подводе. Начался дождь, во время которого молния поразила двух человек.
Работники скорой оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали пострадавших в Рокитновскую центральную районную больницу. Позже подростка доставили в ожоговый центр Ровенской областной клинической больницы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии