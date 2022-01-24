На Ровенщине в ДТП погибли супруги и младенец

На трассе "Киев-Чоп" недалеко от села Колоденка Ровенской области в ДТП погибла семья - 34-летний мужчина, 37-летняя женщина и их полуторамесячный малыш.
Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает пресс-служба областной полиции.
По факту аварии полиция начала уголовное производство. По предварительной информации, погибший водитель легковушки Аudi А4 выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.
Водитель микроавтобуса жив, но получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Сейчас он находится в больнице.
Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает пресс-служба областной полиции.
По факту аварии полиция начала уголовное производство. По предварительной информации, погибший водитель легковушки Аudi А4 выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.
Водитель микроавтобуса жив, но получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Сейчас он находится в больнице.
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