На Ровенщине в ДТП погибли супруги и младенец

13:32 10 Май Киев, Украина

На трассе "Киев-Чоп" недалеко от села Колоденка Ровенской области в ДТП погибла семья - 34-летний мужчина, 37-летняя женщина и их полуторамесячный малыш. 

Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает пресс-служба областной полиции.

По факту аварии полиция начала уголовное производство. По предварительной информации, погибший водитель легковушки Аudi А4 выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Водитель микроавтобуса жив, но получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Сейчас он находится в больнице.