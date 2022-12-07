На российском Транссибе произошел пожар - Стратком ВСУ

14:25 07 декабря Киев, Украина





Об этом сообщило управления Стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram в среду, 7 декабря. Рядом с Красноярском на одной из важнейших железнодорожных "артерий" россии неизвестные устроили несколько пожаров.Об этом сообщило управления Стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram в среду, 7 декабря.

"По предварительной информации, вблизи Красноярска на Транссибирской магистрали неизвестные сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокирующей систем автоматики", – заявили военные и добавили, что информация дополнительно уточняется.

Как известно, Транссибирская магистраль – это одна из важнейших железнодорожных линий россии – соединяет ее европейскую часть с Сибирью и Дальним Востоком.