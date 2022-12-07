На российском Транссибе произошел пожар - Стратком ВСУ

Рядом с Красноярском на одной из важнейших железнодорожных "артерий" россии неизвестные устроили несколько пожаров.
Об этом сообщило управления Стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram в среду, 7 декабря.
Об этом сообщило управления Стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram в среду, 7 декабря.
Как известно, Транссибирская магистраль – это одна из важнейших железнодорожных линий россии – соединяет ее европейскую часть с Сибирью и Дальним Востоком.
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