На российском аэродроме прогремели взрывы

08:09 26 декабря Киев, Украина

В Саратовской области на территории аэродрома Энгельс произошли взрывы, объявлена тревога. Перед этим было слышно два "хлопка". Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщают в социальных сетях.

Официальных подтверждений о взрывах нет.

Свидетели пишут, что "хлопки" были громкие.

Добавим, что на аэродроме находится стратегическая авиация россиян - Ту-95, Ту-160 и т.д.

По предварительной информации, взрыв произошел на аэродроме Энгельс-2. Это авиабаза ВКС россии.

На место ЧП едут пожарные расчеты и экстренные службы.