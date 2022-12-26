На российском аэродроме прогремели взрывы

В Саратовской области на территории аэродрома Энгельс произошли взрывы, объявлена тревога. Перед этим было слышно два "хлопка". Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщают в социальных сетях.
Официальных подтверждений о взрывах нет.
Свидетели пишут, что "хлопки" были громкие.
Добавим, что на аэродроме находится стратегическая авиация россиян - Ту-95, Ту-160 и т.д.
По предварительной информации, взрыв произошел на аэродроме Энгельс-2. Это авиабаза ВКС россии.
На место ЧП едут пожарные расчеты и экстренные службы.
Официальных подтверждений о взрывах нет.
Свидетели пишут, что "хлопки" были громкие.
Добавим, что на аэродроме находится стратегическая авиация россиян - Ту-95, Ту-160 и т.д.
По предварительной информации, взрыв произошел на аэродроме Энгельс-2. Это авиабаза ВКС россии.
На место ЧП едут пожарные расчеты и экстренные службы.
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