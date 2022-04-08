На российско-украинской границе таможенники задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой

11:09 12 ноября Киев, Украина

Украинские таможенники задержали контрабандистов, которые пользовались отлаженной схемой передачи через российско-украинскую границу крупных поставок продуктов питания, бытовой химии, парфюмерии.



Об этом сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.



"О возможном незаконном перемещении ночью товаров на участке отдела "Беловодск" узнали оперативные сотрудники Луганского отряда… На участке границы недалеко от населенного пункта Александровка правоохранители обнаружили два микроавтобуса марок Ford и ГАЗ. Неподалеку от транспортных средств задержали 42-летнего жителя Миловского района. Рядом на украинском берегу Деркула сотрудники Госпогранслужбы заметили две лодки, а на российском - автомобиль УАЗ, который поспешно бежал вглубь территории РФ", - говорится в сообщении.



В микроавтобусах и лодках с украинской стороны обнаружили более 200 кг свинины, 440 кг элитных сыров и 840 кг пчелиной мервы, около двух килограммов мембран для газовых колонок и котлов, а также 2650 шт. ремней в ассортименте. Общая сумма оценки указанного товара составляет свыше 630 тыс. грн.







"Правоохранители установили, что Ford и ГАЗ доставляли мелкие партии товара и загружались неподалеку в лесополосе. Там пограничники обнаружили грузовик КамАЗ, в прицепе которого было более 24 тыс. флаконов с духами и 1,2 тыс. бутылок различной емкости с минеральными удобрениями. Отец и сын, которые находились в кабине КамАЗа, документов на груз не имели. Впоследствии жена пассажира подвезла им бумаги, которые не имели необходимых печатей, штампов, подписей и других реквизитов", - говорится в сообщении.



КамАЗ с товаром установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции. По факту подделки товаротранспортных документов на груз подразделение дознания Станично-Луганского отдела полиции начал досудебное расследование по ч.1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Стоимость парфюмерии и минеральных удобрений устанавливается.



Две резиновые лодки с грузом, которые обнаружили на берегу передали сотрудникам Восточной таможни.



Относительно выявленных нарушителей пограничного законодательства сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили документы админпроизводства: по ст. 204-1 КУоАП в отношении мужчины, которого задержали на берегу, и ст. 202 КУпАП на отца и сына, которых обнаружили в кабине КамАЗа.



Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения и причастных к ним лиц.