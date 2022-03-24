На Ровенщине полицейские сбили насмерть пешехода

По словам сотрудников полиции, которые находились в салоне автомобиля и самого водителя, 60-летний мужчина внезапно выскочил на проезжую часть, не оборудованную для пешеходов, где и был сбит. ДТП произошло недалеко от села Городище Ривненской области.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
Предварительно установлено, что 29-летний житель Закарпатской области, управляя служебным автомобилем "Toyota Prius", допустил наезд на местного жителя, 1960 г.р., который внезапно начал пересекать проезжую часть в неустановленном месте. Правоохранители сразу вызвали "скорую" и полицейских. Пешехода госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.
В служебном автомобиле находились полицейские ГУНП в Закарпатской области, которые возвращались из командировки. Согласно результатам освидетельствования работники полиции не находились в состоянии опьянения.
Правоохранители устанавливают механизм и обстоятельства ДТП. Уголовное производство по факту ДТП будут расследовать следователи ГБР.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии