На реке Дунай задержан румынский толкач с баржами

12:27 23 июля Киев, Украина

Экипаж румынского толкача, перепутав устья реки Дунай, зашел во внутренние воды Украины, тем самым нарушив государственную границу.

Румынский толкач с двумя баржами обнаружили пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования реки Дунай, сообщили в Государственной пограничной службе.





Как выяснилось, экипаж судна перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти по устью Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашел в Килийское устье, которое относится к внутренним водам Украины.