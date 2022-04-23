На реке Дунай задержан румынский толкач с баржами

Экипаж румынского толкача, перепутав устья реки Дунай, зашел во внутренние воды Украины, тем самым нарушив государственную границу.
Румынский толкач с двумя баржами обнаружили пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования реки Дунай, сообщили в Государственной пограничной службе.
Как выяснилось, экипаж судна перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти по устью Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашел в Килийское устье, которое относится к внутренним водам Украины.
За нарушение государственной границы на двух членов команды, граждан Румынии, составлены протоколы об административных правонарушениях согласно ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», решение по которым примет суд.
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