На рассвете жилые дома Киева снова подверглись обстрелу. Видео

06:28 15 марта Киев, Украина

В ночь на 15 марта в разных районах Киева раздались взрывы.
 
Об этом сообщают столичные СМИ.

В столице было слышно по меньшей мере четыре взрыва: два в четыре часа утра, и два - в пять утра. Последние прогремели на левом берегу города.

В результате обстрела загорелся многоэтажный дом. Подробности  взрывов выясняются.