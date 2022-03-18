На рассвете жилые дома Киева снова подверглись обстрелу. Видео

В ночь на 15 марта в разных районах Киева раздались взрывы.
Об этом сообщают столичные СМИ.
В столице было слышно по меньшей мере четыре взрыва: два в четыре часа утра, и два - в пять утра. Последние прогремели на левом берегу города.
В результате обстрела загорелся многоэтажный дом. Подробности взрывов выясняются.
В столице было слышно по меньшей мере четыре взрыва: два в четыре часа утра, и два - в пять утра. Последние прогремели на левом берегу города.
В результате обстрела загорелся многоэтажный дом. Подробности взрывов выясняются.
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