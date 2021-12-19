На пришкольной территории обнаружены боеприпасы

06:41 29 Март Киев, Украина

В отделение полиции населенного пункта Приволье на Луганщине поступила информация о нахождении боеприпасов на территории одной из школ. На место находки выехали сотрудники Нацгвардии вместе с представителями СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.



Среди найденного - патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.



На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, опасная находка передана представителям ГСЧС для уничтожения.