На Прикарпатье врач наладил производство поддельных COVID-справок

Сотрудники СБУ блокировали новую схему изготовления поддельных справок о COVID-19 в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
Врач наладил производство фальшивок в марте. Он искал клиентов через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость поддельной справки составляла 500 гривен.
Указано, что лаборатория, бланки которой подделывал врач, внесена в госреестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение Дий вдома. Справки, которые подделывал мужчина, использовались для пересечения госграницы.
Во время обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками фальшивок.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в подделке официального документа, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия для ее использования подделывателем. Досудебное расследование продолжается.
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