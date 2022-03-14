На Прикарпатье врач наладил производство поддельных COVID-справок

16:43 14 июня Киев, Украина

Сотрудники СБУ блокировали новую схему изготовления поддельных справок о COVID-19 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

"Врач создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках – украинском и английском. Делец "заверял" их поддельной "мокрой" печатью", – говорится в сообщении.

Врач наладил производство фальшивок в марте. Он искал клиентов через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость поддельной справки составляла 500 гривен.

Указано, что лаборатория, бланки которой подделывал врач, внесена в госреестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение Дий вдома. Справки, которые подделывал мужчина, использовались для пересечения госграницы.

Во время обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками фальшивок.



Злоумышленнику сообщили о подозрении в подделке официального документа, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия для ее использования подделывателем. Досудебное расследование продолжается.