На Прикарпатье полицейский требовал у белоруса 5 тыс долларов за положительные рекомендации в миграционную службу

14:10 25 Январь Киев, Украина





Об этом сообщили в ведомстве.



Чиновник требовал 5 тысяч долларов у сбежавшего с родины белоруса. За вознаграждение правоохранитель должен был предоставить положительные рекомендации в миграционную службу, чтобы в дальнейшем иностранцу продлили срок действия вида на временное проживание.



Следователи Госбюро расследований (ГБР) разоблачили руководителя одного из структурных подразделений Национальной полиции в Ивано-Франковской области на получении взятки.Об этом сообщили в ведомстве.Чиновник требовал 5 тысяч долларов у сбежавшего с родины белоруса. За вознаграждение правоохранитель должен был предоставить положительные рекомендации в миграционную службу, чтобы в дальнейшем иностранцу продлили срок действия вида на временное проживание.

Задержан злоумышленник с поличным 22 января, когда он получил полную сумму взятки. Деньги изъяли.

По факту получения неправомерной выгоды следователи приступили к уголовному производству. Правоохранителю грозит лишение свободы сроком до 10 лет.



Напомним, что система предоставления убежища в Украине демонстрирует ряд нарушений прав человека, а новости о выдаче скрывающихся здесь людей, например, от преследования российского или других авторитарных режимов появляются довольно часто.



Сам процесс получения убежища может затягиваться на годы, как это, например, было с трансгендерным активистом Сольдаду Ковалисиди, который в 2018 году уехал искать лучшую жизнь в Нидерланды, потому что до этого несколько лет безрезультатно пытался получить помощь от ГМС. Муж даже выиграл суд против службы, но представители ведомства прямо на заседаниях угрожали ему повторными отказами.



В прошлом году главой Государственной миграционной службы назначили должностную должность, которая не скрывает, что видит в искателях убежища преступников