На Прикарпатье накрыли банду наркоторговцев

15:33 14 июня Киев, Украина

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили наркоторговцев, дельцы реализовывали наркосодержащие таблетки исключительно большими партиями на территории четырех областей.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.



Сообщается, что продажей занимались двое жителей города Калуш - ранее судимый за хулиганство и разбойные нападения 44-летний мужчина, который имеет связи с "криминальным миром", и его 33-летний товарищ.





Мужчины наладили схему сбыта наркосодержащих таблеток из стран Евросоюза. Таблетки они реализовывали исключительно большими партиями на территории Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Ежемесячный оборот от продаж составил более миллиона гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи товара. В результате неотложного обыска в автомобиле сотрудники полиции изъяли наркосодержащие таблетки и мобильные телефоны. Двух фигурантов задержали, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.