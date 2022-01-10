На Прикарпатье мужчину, рассылающего взятки, признали невменяемым

19:20 27 Апрель Киев, Украина

Заключение психиатрической экспертизы спасло взяткодателя из Ивано-Франковской области от восьми лет тюрьмы.
 
Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд во вторник, 27 апреля.

В феврале 2020 года в Коломыйский райсуд мужчина отправил два конверта с ходатайствами и к каждому добавил по 500 долларов, а затем в марте отправил такой же конверт в Верховный суд. Судьи обратились в полицию и НАБУ.

Правоохранителям мужчина подтвердил, что отправлял деньги, но не считает это взяткой, так как деньги якобы предназначались за изготовление необходимых ему документов.

Отмечается, что о невменяемости мужчины начали подозревать уже на допросе в НАБУ и на судебном заседании. Подозреваемый зацикливался на событиях 2008 года, ошибался, когда говорил личные данные и место рождения. Также у него было нарушено восприятие.

Мужчине грозило до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества, но психиатрическая экспертиза подтвердила, что он невменяем. Его отправили на лечение.