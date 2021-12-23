На Прикарпатье горело инфекционное отделение больницы

11:34 15 Апрель Киев, Украина

В Ивано-Франковской области в инфекционном отделении центральной райбольницы города Долина произошел пожар , обошлось без жертв и пострадавших.



Об этом сообщает пресс-служба Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"15 апреля в 07:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Долинской центральной районной больнице в городе Долина на улице Оксаны Грицей", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, пожар возник в инфекционном отделении больницы на лестничной клетке второго этажа с распространением на чердак. Площадь пожара составляла около 250 м. кв.



Из помещения были эвакуированы 37 человек. Пожар был локализован в 09:04 и ликвидирован в 09:49.



Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.